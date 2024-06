Gwiazdy noszą "dad shorts". Ten model spodenek jest hitem ostatnich sezonów

Moda ostatnich lat obrała głównie jeden kierunek – oversize. Luźne fasony rządzą na wybiegach, ulicach i sklepowych półkach. Spodnie "wide leg" niemalże całkowicie wyparły wąskie rurki. A co z krótkimi spodenkami , które latem stają się obiektem zainteresowań? Sytuacja analogiczna. Na opięte na pośladkach, bardzo krótkie szorty nie patrzymy już łaskawym okiem.

Modele w stylu Britney Spears zostały zastąpione przez spodenki inspirowane ojcowską garderobą . Mamy konkretnie na myśli fason z szerokimi nogawkami, które sięgają kolan . "Dad shorts" mogą być materiałowe lub jeansowe – wtedy funkcjonują pod nazwą "jortsów" uwielbianych m.in. przez Julię Wieniawę . Jednak nie da się ukryć, że latem gruby denim odchodzi na chwilę w niepamięć i daje pole do popisu bardziej przewiewnym tkaninom.

Spodenki z szafy taty Hailey Bieber nosiła już zeszłego lata. Biały model z maksymalnie szerokimi nogawkami uzupełniała cienkim paskiem i obcisłym crop topem. Już na pierwszy rzut oka widać, że ten trend nie każdemu przypadnie do gustu. "Dad shorts" noszą co odważniejsze przedstawicielki świata mody.

Bardzo podobny zestaw włożyła Bella Hadid , ale jeszcze rok wcześniej! Jak widać, "dad shorts" starają się przebić do modowego mainstreamu już od kilku sezonów . Modelka żadnych trendów się nie boi, więc wskoczyła w szerokie spodenki, dobierając do nich taliowaną koszulę i kozaki.

Jeśli jesteś fanką maskulinistycznego stylu, to "dad shorts" są zdecydowanie nowinką dla ciebie.

