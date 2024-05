Nosi je zamiast legginsów. Spodnie w stylu Hailey Bieber wkrótce zaleją ulice

"Flare sweatpants" to w ostatnich dniach jedno z najczęściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce. Czyżbyśmy zatęskniły za ulubionym fasonem spodni hippisów? Jednocześnie nie chcąc rezygnować z wygody, do której przyzwyczaiła nas moda w czasie pandemii?

Tak naprawdę dresowe dzwony to szlagierowa pozycja na liście hitów Y2K, którą doskonale pamiętają millennialsi, paradując w latach 2000. po ulicach w komplecie Juicy Couture. Ale dresowe spodnie z rozszerzającą się ku dołowi nogawką w aktualnym wydaniu prezentują się dużo bardziej stylowo.

Jessica Mercedes lubi ekscentryczne trendy, wyznając zasadę "im dziwniej, tym lepiej". Nieszablonowe połączenie futra z dresowymi dzwonami w szarym kolorze oraz białymi botkami to szczyt ekstrawagancji, który dekadę świat okrzyknąłby "szczytem obciachu". Jednak moda bywa zmienną, a trendy z okresu milenijnej pluskwy przeżywają swoją drugą młodość .

Jessica Mercedes to fanka flare sweatpants

W szafie miłośniczki wygody i sportowych stylizacji nie mogło zabraknąć modnego fasonu legginsów. Dresowe dzwony Anna Lewandowska zabrała na salę treningową, tańcząc w czarnych spodniach o rozkloszowanym kroju. To element garderoby, który świetnie spisuje się w roli bazy stylizacji. Ale z drugiej strony ich ciekawy i nieoczywisty fason skupia na sobie uwagę.

Jedna z naczelnych it-girls także należy do fanklubu dresowych dzwonów. Hailey Bieber stawia na flare sweatpants w popołudniowych i niezobowiązujących okolicznościach. Influencerka wybrała piaskowy odcień, który jest na tyle neutralny, że świetnie sprawdzi się w towarzystwie większości kolorów. Dzięki pluszowych klapkom oraz skórzanej kurtce, dresowe dzwony wydostały się z szuflady "ubrań domowych" czy "garderoby na siłownię".

Jennifer Lopez we wzorzystych dzwonach

Bella Hadid we rozkloszowanych joggersach

Bella Hadid wkłada flare sweatpants nie tylko na siłownię. Spójrz na jej karmelowe dzwony, które wspiera gumowy pas na biodrach charakterystyczny dla spodni do joggingu czy jogi. Okazuje się, że wygodne dzwony to nie tylko alternatywa dla legginsów, ale też jeansów, sztruksów czy szwedów. Są wyjątkowo plastyczne w stylizacji, a ponadto wygodne. My już wpisałyśmy na listę zakupów, a ty?