Gwiazdy skarżą się na rosnące ceny. "Ostrożnie podchodzimy do zakupów"

- Wierzę w to, że to jest stan przejściowy i jeżeli wszyscy zaciśniemy pasa, i będziemy rozsądniejsi w wydatkach, to mamy dużo większą szansę, aby przetrwać i aby to nie było aż tak bolesne. Ostrożnie podchodzimy do zakupów. Ja tak samo jestem taką osobą, która raczej bardzo realnie chodzi po ziemi, nie jestem oderwana od rzeczywistości. Martwi mnie to, co się dzieje, ale też wiem, że życie musi toczyć się dalej - wyznała.