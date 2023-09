Gwiazdy stawiają na błysk. O ich stylizacjach huczy cały świat

Cardi B zdecydowała się na nieco inny fason. Raperka wybrała srebrną suknię. Jednak zamiast standardowych cekinów postawiła na kreację wykonaną z... długich spinek do włosów. Sukienka o kroju tuby nie posiadała ramiączek, co mogło pokusić Cardi B do powieszenia na szyi pokaźnego naszyjnika. Zamiast tego amerykańska artystka wybrała srebrny manicure.