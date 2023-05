Przetańczysz całą noc. Wybierz te buty na wesele, a zapomnisz o bólu nóg

Na weselu najważniejsza jest dobra zabawa. Co z tego, że jakieś buty na wysokim obcasie prezentują się zniewalająco, skoro już po chwili przyprawiają o odciski i ból stóp, przez co szaleństwa na parkiecie stają się wręcz niemożliwe. Dlatego obuwie zmienne jest wręcz koniecznością, a najlepiej od razu wybrać to na płaskiej podeszwie.

Są bowiem modele, które odznaczają się elegancją, a zarazem wygodą. W końcu, skoro Uma Thurman pojawiła się na czerwonym dywanie w Cannes w płaskich butach, to ty też możesz swobodnie "spuścić z tonu".

Sandałki na wesele

Kto powiedział, że jeśli sandałki na wesele, to tylko te na szpilkach? Na tego typu uroczystość sprawdzą się modele z cienkimi, błyszczącymi paseczkami lub takimi w intensywnych czy pastelowych kolorach. Sandały, które wybrała Patrycja Markowska, być może nie są najbardziej szykowne, ale sprawdzą się w towarzystwie długiej do ziemi, kwiecistej sukienki w klimacie boho.

Kaczuszki w stylu Wieniawy

Dobrym pomysłem będą także kaczuszki, które są obecnie niezwykle popularne. Posiadają co prawda malutki obcas, lecz jest on praktyczni niewyczuwalny. Modeli na rynku jest cała masa. Na weselu odnajdą się w szczególności te ze zdobnymi klamrami (w stylu Manolo Blahnik) na spiczastych czubkach. Julia Wieniawa postawiła z kolei na kaczuszki wykonane z atłasu. Materiał pięknie połyskuje, przez co wpisuje się w elegancki dress code.

Baleriny i Mary Jane to klasyka gatunku

Do mody z hukiem powróciły także balerinki i buty Mary Jane, których wygoda niejednokrotnie ustępuje tylko butom sportowym. Na rynku znajdziemy bardzo zdobne modele, którymi wręcz będziesz chciała się chwalić, a nie chować je pod sukienką. Jessica Mercedes ma w swojej kolekcji Mary Jane pokryte grubym, srebrnym brokatem.

