Przyszła w gorsecie i jeansach. Zrobili jej zdjęcia na molo

Ostatnio wcieliła się w rolę prowadzącej Top of the Top Sopot Festival 2023, a w środowy wieczór (23 sierpnia) zaśpiewa na scenie Opery Leśnej. Zanim to jednak nastąpi, Julia Wieniawa zawitała na plan "Dzień Dobry TVN". Jeansy i gorsetowy top artystki przyciągały wzrok. Obroniła tę stylizację?