"Gwiezdna galareta" to tajemniczy grzyb. Jest w polskich lasach

Kisielnica (lub śluzaczek przeźroczysty) to niezwykły grzyb, który budzi duże zainteresowanie wśród miłośników przyrody. Przez to, że często wygląda jak galaretowaty twór lub czarna, pofałdowana masa, wierzono, że może być pozostałością po spadających gwiazdach czy meteorytach. Nie ma w tym jednak nic prawdziwego.

Kisielnica, nazywana również kisielcem, to grzyb, który wyróżnia się galaretowatą konsystencją i pofałdowanym wyglądem. Najpopularniejszym przedstawicielem tego rodzaju jest kisielnica kędzierzawa - spotykana głównie jesienią, zimą, a nawet wczesną wiosną, gdy wilgotność powietrza jest wysoka.

Kisielnice, a w szczególności kisielnicę kędzierzawą, można spotkać w lasach na martwym drewnie drzew liściastych oraz iglastych. Grzyby te odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie, o czym niestety mało kto wie. Dzięki swoim właściwościom wspomagają rozkład martwego drewna, przyczyniając się tym samym do wzbogacania gleby w substancje nieorganiczne, niezbędne do życia roślin. Jest to więc niezwykle cenna funkcja ekologiczna, która wpływa na zdrowie oraz różnorodność lasów.