Halejcio w spodniach z zakładkami. Oto elegancki hit na jesień

Klaudia Halejcio kilka dni temu wróciła z luksusowych wakacji w Turcji. Udała się tam z narzeczonym Oskarem Wojciechowskim, by spędzić romantyczny czas bez dzieci . Jeśli myślicie, że wypoczywali nad basenem jak "zwykli śmiertelnicy", to jesteście w błędzie. Podczas pobytu para zafundowała sobie bowiem lot helikopterem.

Halejcio wróciła już do Warszawy. W związku z tym bikini musiała schować na dno szafy, a na wierzch wyciągnąć jesienne elementy garderoby .

Główną rolę odegrał tutaj garnitur w odcieniu szarawego brązu , nieco ciemniejszego od cappuccino. Elegancki komplet składał się ze ściętej marynarki oraz spodni z wysokim stanem, zakładkami i szerokimi nogawkami . Trzeba przyznać, że ten dół to prawdziwa perełka, którą można też nosić z oversizowym swetrem, wełnianym płaszczem i botkami.

Look został uzupełniony za sprawą trampek Diora. Wygląda na to, że Halejcio nie mogła się powstrzymać przed dodaniem do całości kapki luksusu. Natomiast córkę ubrała w spódniczkę w kratę, sweter z misiem, skórzaną kurteczkę oraz lakierki, które wystąpiły w towarzystwie białych skarpetek.