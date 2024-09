34 lata i willa za 9 mln zł. Otwarcie mówi, skąd na nią wzięła

Klaudia Halejcio to znana aktorka, influencerka i przedsiębiorczyni, której kariera zaczęła się już w dzieciństwie. Od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie sztuką i rozrywką. Dorastała w rodzinie, która wspierała jej pasje, co pozwoliło jej na rozwijanie talentów aktorskich. Celebrytka 13 września 2024 roku skończyła 34 lata.

Pierwsze występy Halejcio zaliczyła kiedy miała zaledwie cztery lata. Już jako dziecko wspierała finansowo swoich rodziców. - Żyliśmy w zupełnie innym świecie. Moi rodzice nie mieli takich możliwości, pieniędzy, bardzo ciężko pracowali fizycznie. Cała moja praca, to gdzie jestem, to był pomysł na to, żeby im pomóc - wyznała w podcaście "Mamy tak samo".