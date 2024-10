Poleciała do Turcji. Wskoczyła w modne bikini

Na urlop wybrała się bez dzieci, za to w towarzystwie ukochanego, Oskara Wojciechowskiego. Para spędza romantyczne chwile – nie zabrakło nawet lotu helikopterem. Wszystko to wiemy z instagramowego profilu Halejcio, na którym regularnie publikowane są nowe zdjęcia i filmiki. Nic dziwnego – w końcu gwiazda internetu musi dbać o milion swoich obserwatorów .

Teraz Klaudia Halejcio podzieliła się relacją znad basenu. Choć w znacznej części Europy pogoda już nie dopisuje, to okazuje się, że w Turcji jest idealna, by unosić się na wodzie na wielkim materacu w kształcie flaminga. Właśnie na takie słodkie lenistwo z koktajlem w ręce postawiła aktorka.

Jakie bikini wybrała na dzień nad basenem? Halejcio postawiła na klasyczny fason z trójkątnymi miseczkami i wiązaniami. Jednak model ten okazał się wyjątkowy za sprawą niebieskiej, welurowej tkaniny oraz nawleczonych na sznureczki koralików . Choć taki dwuczęściowy kostium kąpielowy nie znalazł się w najgorętszych trendach na lato 2024, to trzeba przyznać, że prezentuje się rewelacyjnie.

