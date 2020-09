Halina Mlynkova nagrała nowy utwór. W teledysku występuje z ofiarami przemocy domowej

W połowie września w sieci pojawiła się piosenka Leszka Wronki, męża Haliny Mlynkovej. Zasugerował w niej, że artystce bardziej zależało na karierze niż na nim i że nie umiała być żoną. Teraz ona pokazała teledysk, w którym śpiewa o tym, że nigdy już nie pokocha. Obok niej widzimy kobiety bite przez mężczyzn.

Wronka – delikatnie mówiąc – zaskoczył, wyrzucając z siebie to, co go ewidentnie bolało. Małżeństwo przetrwało 5 lat. Halina Mlynkova spakowała siebie i syna i wróciła do Warszawy. Do tej pory nie komentowała zarzutów pod swoim adresem. Medialnego szumu nie uspokoi zapewne jej nowy utwór. Zatytułowany "Zanim stracisz" traktuje o bolesnym rozstaniu i utracie wiary w miłość. "Czas kończy się. Słów coraz mniej. Są chwile, gdy chcesz być sam. I nie tęsknisz za kimś, bo wiesz, że cię rani. Myślą jednak wracasz tu, kiedy ten świat był nasz" – śpiewa 43-latka.

Halina Mlynkova – rozwód

Rozdzierająco pyta dalej: "Zanim stracisz wszystko, co los dał, tych, co zawsze blisko byś chciał, to odpowiedz tylko, czy siłę masz żeby podnieść się i trwa". Nie wiadomo, czy ma akurat na myśli Wronkę, ale później dodaje, że "nigdy więcej nie zaufa" i "nie chce więcej pocałunków". W miłość może ponownie uwierzyć tylko pod jednym warunkiem: "Chyba, że to czyjeś usta wpuszczą światło w serce me".

Trudno powiedzieć, co zainspirowało Mlynkovą do napisania tak emocjonalnego tekstu. W teledysku widzimy ją w czarnym garniturze, a na sam koniec dołączają do niej ofiary przemocy domowej. Trzymają się za ręce. Napisy końcowe brzmią zaś tak: "Ze statystyk policji wynika, że około 100 tys. kobiet pada ofiarą przemocy domowej. W 2017 roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych wpłynęło 98 tysięcy niebieskich kart, zakładanych przy zgłoszeniach pomocy domowej". W komentarzach czytamy natomiast: "Damscy bokserzy powinni dzielić celę ze lwami w zoo", "Kobiety wspierają kobiety".

Halina Mlynkova - Zanim stracisz (Official Music Video)

