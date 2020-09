Halina Mlynkova rozwodzi się z mężem. Łukasz Nowicki mówi o powrocie ich syna do Warszawy

Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki

– Sam jestem bardzo ciekaw tej naszej przygody na nowo razem w Polsce! Choć jest oczywiście w takim wieku, i to dobrze rozwojowo, w którym rówieśnicy i własny świat jest równie ważny jak rodzice, a czasem nawet ważniejszy. Trzeba więc znać swoje miejsce w szeregu i czekać kiedy znajdzie czas na spotkanie – dodał żartobliwie Nowicki.

Poza Piotrem aktor ma jeszcze 2,5-letnią córkę, która jest owocem jego związku z Olgą Paszkowską, koleżanką po fachu i psychoterapeutką. Razem wychowują jej 6-letniego syna z poprzedniego związku. Nowicki i Paszkowska wzięli ślub na Bali w 2016 r. O swoim drugim małżeństwie mówi tak: "Mamy ciche dni. Kto ich nie ma? Założę się, że są nawet w rodzinie papieża, jesteśmy tylko ludźmi. Nawet bym się martwił, gdyby tak nie było! To by świadczyło, że coś między nami jest nie tak. Bo najgorszy jest chłód i oczekiwanie w związku ideału. Nie ma ideałów".

Nowicki na pytanie, o czym teraz marzy, wyznaje, że czuje, iż przekroczył już półmetek życia i chciałby zwolnić tempo. Paradoksalnie dzięki pandemii wreszcie mu się to udało. Dziś cieszą go małe rzeczy. – Z wiekiem przychodzi mi to coraz częściej i chciałbym, żeby przychodziło nieustannie – stwierdza.