Halina Mlynkova w odważnej stylizacji. Piosenkarka zachwyciła na pokazie Violi Piekut

To niejedyne gwiazdy, które cenią sobie twórczość projektantki. Do grona wiernych fanek Piekut zalicza się też m.in. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Paulina Krupińska czy Grażyna Torbicka. Każda z pań bardzo sobie chwali współpracę z Violą Piekut, która zawsze bardzo indywidualnie podchodzi do swoich klientek i stara się podjąć każdego wyzwania.