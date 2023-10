Hanna Lis już je nosi. W tym sezonie nie ma modniejszych spodni dla dojrzałych kobiet

Jeansowy total look w wydaniu Małgorzaty Kożuchowskiej

Jeansowa stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej to strzał w dziesiątkę. Niebanalny look aktorki docenili jej fani, chwaląc ją w komentarzach i pytając: "Pani Małgosiu, co to za piękny komplet?". Nie da się ukryć, że jej outfit to prawdziwy hit, który będzie doskonale pasował na jesień. Jeans doskonale podkreśla indywidualny charakter i nadaje stylizacji prawdziwego luzu.