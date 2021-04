Hanna Lis pokazała zdjęcie od fryzjera. Efekt jest zachwycający

Królowa mediów społecznościowych

Dwie odsłony Hanny Lis

Do pierwszego zamieszczonego tam zdjęcia dziennikarka pozuje w typowo domowej fryzurze – z tzw. "palemką" na głowie i niezbyt zadowoloną miną. W opisie czytamy natomiast:

Natomiast na drugim zdjęciu widzimy Lis w pięknej fryzurze prosto z salonu fryzjerskiego. Pani Hanna z dumą prezentuje fale w niemal platynowym kolorze. Musimy przyznać, że w tym kolorze wygląda bosko i co najmniej dziesięć lat młodziej! Fotkę jej główna bohaterka skomentowała następująco:

- W czasach kiedy człowiek chodził jeszcze do fryzjera…

HA wy co myślicie o fryzurze autorstwa Łukasza Urbańskiego? Jesteście fanami jego talentu?

