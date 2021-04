Była lubianą prezenterką TVP. Co dzieje się z Adrianą Niecko?

Koniec telewizyjnej kariery

W wieku 24 lat Adriana Niecko została zauważona przez ówczesnych szefów telewizyjnej Jedynki, którzy zaproponowali jej pracę w dziale oprawy TVP. Szybko przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła nową przygodę. Widzowie szybko ją polubili, co przełożyło się na większą oglądalność. Z kolei od 1997 roku zaczęła prowadzić "Teleexpress", a następnie "Panoramę". Niecko relacjonowała na żywo uroczystość wręczenia Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej.

Niestety pozycja Adriany Niecko zachwiała się, gdy władzę w TVP przejął Robert Kwiatkowski. Mogła prowadzić jedynie "Panoramę", ale nie mogła realizować autorskich projektów. Pod koniec 2000 roku, czyli blisko 8 lat od rozpoczęcia współpracy z TVP, prezenterka otrzymała wypowiedzenie. Za to w 2001 roku została wicedyrektorem gabinetu prezesa PZU Życie.

Po 3 latach Niecko postanowiła spróbować jeszcze raz – władza w TVP znowu się zmieniła, a prezesem został Jan Dworak. Prezenterka znowu została prowadzącą "Teleexpressu". Choć dopięła swego i mogła cieszyć się wcześniejszą pracą, Niecko zrozumiała, że telewizja nie jest dla niej. Po kilku miesiącach sama odeszła z telewizji publicznej i przyjęła intratną posadę na stanowisku menadżera Banku BPK. Po kolejnych 2 latach przeniosła się do Banku Pekao, gdzie pracowała przez kolejną dekadę.

