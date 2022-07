Hanna Żudziewicz w intymnej sesji. Prezentuje ciążowe krągłości

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke poznali się 11 lat temu i choć tworzyli parę na parkiecie, to parą w życiu prywatnym zostali znacznie później. W 2018 roku doszli do ścisłego finału w konkursie "World of Dance". Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł im udział w programie Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Para zaręczyła się w marcu w słonecznym Portofino, a teraz spodziewa się dziecka.