Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 meghan i harry oprac. Karolina Błaszkiewicz 22 min. temu Harry i Meghan usuwają się w cień. Z czego będą żyć? Książę i księżna Sussex oświadczyli, że nie będą już czynnymi członkami rodziny królewskiej i zamierzają się sami utrzymywać. O jakich kwotach mowa? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sussexowie podjęli zaskakującą decyzję (Getty Images) Jak książę i księżna przeżyją finansowo i czy Harry zachowa swoje królewskie pieniądze, jeśli opuści kraj, ale pozostanie częścią rodziny królewskiej? Byłby to bezprecedensowy moment - ale jest mało prawdopodobne, aby Królowa lub książę Karol odcięli Harry'ego i jego żonę, kiedy zdecydują się częściowo mieszkać za granicą. Jej Wysokość płaci Harry'emu i Williamowi łącznie 5 mln funtów z 82 milionów funtów rocznego Suwerennego Grantu, który jest finansowany przez podatnika i przekazywany najstarszym członkom rodziny królewskiej. 5 mln funtów od Elżbiety II zostało podzielone między królewskie rodzeństwo - ale uważa się, że William zyskał nieco więcej, więc Harry i jego rodzina prawdopodobnie otrzymają około 2 mln funtów od Korony. Harry i Meghan nie chcą już być "royalsami" Innym źródłem dochodu księcia Harry'ego jest jego roczna ulga z zysków wygenerowanych z majątku księcia Kornwalii o wartości 1,2 mld funtów. W zeszłym roku Karol zapłacił swoim synom po 4,9 miliona funtów. Harry i Meghan będą mieli na co wydawać – zatrudnienie personelu kosztuje ich prawie 1 milion funtów rocznie. Sussexowie zatrudniają również prywatnego sekretarza, który może zarobić do 146 tys. funtów, oraz nianię dla Archiego, która również dostanie sześciocyfrową pensją. Według źródeł branżowych, londyńskie "super nianie", które pracują dla najbogatszych i najpotężniejszych rodzin stolicy, zarabiają średnio 104 tys. funtów. We Frogmore Cottage mają gospodynię domową - ale nie szefa kuchni, ponieważ Meghan uwielbia gotować oraz dwóch asystentów osobistych i dwóch sanitariuszy prawdopodobnie zarabiających od 20 do 30 tys. funtów każdy. Para posiada również osobiste pieniądze, z których mogliby żyć. Wartość netto księcia Harry'ego szacuje się na około 30 mln funtów. Ponad 20 mln odziedziczył po swojej zmarłej matki księżnej Dianie i około 7 mln funtów po Królowej Matce, która wpłaciła tę kwotę na fundusz powierniczy. Wartość Meghan szacuje się zaś na około 4 mln funtów – zarabiała ok. 40 tys. funtów za odcinek "W Garniturach". Jej blog o stylu życia "Tig" był wart 60 tys. funtów rocznie, zanim go zamknęła, wcześniej ogłaszając, że jest dziewczyną Harry'ego. Uważa się również, że posiada cenną własność w Toronto. Po oświadczeniu pary wiemy, że chcą utrzymywać się sami. Gdyby odcięli się jednak całkowicie od rodziny królewskiej, straciliby miliony z powodu tej decyzji. W ciągu nocy Sussexowie straciliby dostęp do 8 mln funtów, które co roku trafiają do Williama i Harry’ego. Za to zachowaliby Frogmore Cottage, ponieważ był to prezent od Królowej. Oczekuje się jednak, że będą płacić za remonty, a niektóre jego prace konserwacyjne i wszelkie dalsze prace finansowane przez podatników będą zakazane. Zatrzymaliby królewskich oficerów ochrony, którzy dbają o ich przez całą dobę. Przeprowadzka za granicę niekoniecznie oznacza, że muszą porzucić tytuły Ich Królewskich Mości. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne