Hartwich nie wierzy w obietnice rządu. "Niepełnosprawni otrzymują głodowe renty"

– Dlaczego osoby z niepełnosprawnością otrzymują głodową rentę, nie bójmy się tego powiedzieć. 1025 zł na rękę dla osoby, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Jak ona ma przeżyć cały miesiąc? Tu jest ogromny problem – powiedziała w programie „Newsroom” Iwona Hartwich. Posłanka Koalicji Obywatelskiej i mama niepełnosprawnego syna, nie wierzy już w obietnice polityków partii rządzącej, ponieważ, jak sama to nazwała, to są tylko puste słowa. Hartwich podkreśliła również, że opieka nad osobą z niepełnosprawnością wiąże się z ogromnymi kosztami. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 zł miesięcznie, ale by je pobierać rodzic czy opiekun nie może pracować. – Dopłacamy praktycznie do wszystkiego, do wózków inwalidzkich, to są kwoty ponad 10 tys. zł, a dofinansowanie państwa wynosi raptem niecałe 3 tys. zł. Dopłacamy też do butów ortopedycznych, do sprzętu – wylicza posłanka Koalicji Obywatelskiej.

