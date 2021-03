Heidi Klum pokazała zdjęcie z córką. Fanom opadły szczęki

Heidi Klum to była modelka Victoria's Secret. Supermodelka ma w tej chwili 47 lat i wciąż zachwyca urodą. Na jednym z najnowszym zdjęć na Instagramie Klum pochwaliła się wspólną fotografią z szesnastoletnią córką. "Bez filtrów, bez makijażu, bez retuszu" - napisała mama dziewczyny.

Jak przyznaje Leni, jedna z najwcześniejszych propozycji współpracy pojawiła się od jej ulubionej wówczas marki odzieżowej. Chociaż już 12-letnia Helen była chętna do podpisania umowy, to Heidi Klum pozostała nieugięta. Z perspektywy czasu Leni przyznaje, że - choć wtedy nie była tym zachwycona - jej mama miała rację, nie pozwalając na zbyt wczesne wejście do świata modelingu.