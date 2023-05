Heidi Klum w Cannes wyglądała jak motyl. Czar prysł, gdy rozłożyła ręce

Heidi Klum 24 maja pojawiła się na czerwonym dywanie w Cannes, dokładnie w dzień premiery "The Pot-au-Feu". Topmodelka w trakcie 76. Festiwalu Filmowego zaprezentowała się przed fotoreporterami w zjawiskowej kreacji. Góra sukienki mogła jednak spłatać Klum figla, co od razu podchwyciły media.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!