Heidi Klum włożyła modne bikini. Jej mąż zareagował

Modny wzór plus modny kolor, czyli przepis na stylizacyjny sukces

Paski to jeden z najmodniejszych wzorów tego sezonu. Kolorowe, biegnące w najróżniejszych kierunkach świata i doskonale grające złudzeniem optycznym, zapewniają szerokie pole do popisu. Heidi Klum sięgnęła po bikini w poziome paski w kolorach bieli i landrynkowego różu. Ta kolorystyka odejmuje lat, a dodaje twarzy promienności i wnosi do stylizacji dziewczęcy pierwiastek.