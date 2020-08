Heidi Kulm i Seal toczą wojnę o dzieci. Modelka chce wywieźć je za granicę

Heidi Klum wniosła sprawę do sądu, ponieważ jej były mąż Seal nie zgadza się, aby dzieci wraz z nią poleciały do Niemiec. Muzyk jest zaniepokojony szalejącą w Europie pandemią koronawirusa. Według niego 16-letnia Leni, 14-letni Henry, 13-letni Johan oraz 10-letni Lou nie będą bezpieczni poza granicami USA.

Heidi Kulm i Seal - wojna o dzieci

Przez wiele lat Heidi Klum i Seal uznawani byli za jedną z najbardziej dobranych par show-biznesu. Wspólnie wychowywali czwórkę dzieci - Leni, Henry'ego, Johana oraz Lou i mówili, że stanowią zgraną drużynę. Związek jednak nie przetrwał. W styczniu 2012 roku para po siedmiu latach małżeństwa ogłosiła separację, a wkrótce doszło do rozwodu. Decyzją sądu to modelka otrzymała wyłączną opieką nad dziećmi, a piosenkarz możliwość częstych spotkań i wizyt u czwórki pociech. Obecnie Heidi Klum jest żoną niemieckiego muzyka Toma Kaulitza, znanego z zespołu Tokio Hotel.

Mimo że od rozstania Haidi Klum i Seala minęło 8 lat, to byli małżonkowi wciąż nie potrafią się dogadać. Świadczy o tym złożony przez modelkę wniosek do sądu. Seal podobno miał nie pozwolić jej na swobodny wyjazd do Niemiec w towarzystwie dzieci.

"Doskonale zdaję sobie sprawę, jakie są niezbędne środki ostrożności, które należy podejmować w czasie pandemii COVID-19. Nigdy nie naraziłbym naszych dzieci na ryzyko. W Niemczech zapewnię im pełne bezpieczeństwo, podobnie jak teraz w Stanach Zjednoczonych" - miała powiedzieć Heidi Klum w sądzie. Co więcej, modelka zadeklarowała, że jeśli Seal wyrazi zgodę na wyjazd, to jest gotowa zmienić wcześniej zaplanowany harmonogram opieki i to on będzie mógł spędzić święta z dziećmi.