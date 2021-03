Henna pudrowa brwi. Jak wykonać koloryzację?

Do kieliszka wsyp około dwie łyżeczki henny pudrowej. Dodaj 2 łyżeczki ciepłej wody i mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji gęstej pasty. By ułatwić sobie pracę z henną, wyznacz najwyższe i najniższe punkty na brwiach. Za pomocą precyzyjnego pędzelka nanieś cienką, równą warstwę produktu, by uzyskać pożądany kształt. Aby efekt zabiegu henny pudrowej wyglądał naturalnie, zastosuj metodę gradientu, czyli początek brwi farbuj na końcu. Najpierw nałóż produkt na końcówkę brwi, a następnie przejdź przez środek, aż do najszerszej części przy nosie. Po upływie około 10 minut zwilż wacik higieniczny ciepłą wodą i zdejmij produkt. Warto zaznaczyć, że czas trzymania mieszanki warunkuje intensywność koloru. Jeśli chcemy mieć delikatną koloryzację, hennę można zmyć już po około 6 minutach.