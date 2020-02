Hillary Clinton cytuje Meghan Markle: "Kobiety nie muszą szukać swojego głosu. One mają głos"

Hillary Clinton wielokrotnie wyrażała publicznie swój szacunek wobec Meghan Markle. Jako wpływowa kobieta, która doskonale rozumie położenie księżnej Sussex, wspiera ją w każdej decyzji.

Była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych opublikowała na swoim profilu na Instagramie wypowiedź Meghan Markle: "Kobiety nie muszą szukać swojego głosu. One mają głos. Muszą tylko poczuć się wystarczająco silne, by go użyć i ludzie muszą chcieć go usłyszeć".