Historia Kim Wall mrozi krew. Dziennikarka została zamordowana w trakcie wywiadu

Do tragedii doszło w sierpniu 2017 roku. 30-letnia Kim Wall umówiła się na wywiad z duńskim konstruktorem "UC3 Nautilusa" – największej łodzi podwodnej sfinansowanej z prywatnych środków. Ekscentryczny wynalazca marzył, by posłużyła w przyszłości jako wyrzutnia dla rakiety, którą planował wysłać w kosmos. Chciał zostać pierwszym człowiekiem, który poleci tam prywatnie.

Ostatnia wiadomość

Ingrid wsiadła do łodzi Madena w Kopenhadze. Ostatnia wiadomość, jaką wysłała młoda kobieta, brzmiała: "Zanurzamy się". Kilka godzin później Szwedka została uznana za zaginioną, zaś łódź zniknęła z radarów.

Tydzień później przypadkowy rowerzysta znalazł w południowej części wyspy Amager zwłoki, a konkretnie sam, pozbawiony ubrań, korpus. Badania DNA potwierdziły, że ciało należy do Kim Wall. Jakiś czas później nurkowie odnaleźli jej głowę na dnie morza. Była zapakowana w siatkę.

Podejrzenia natychmiast padły na wynalazcę i właściciela łodzi, jednak ten przez dwa lata nie przyznawał się do morderstwa. W końcu, potwierdził, że to on zamordował dziennikarkę.