Hit sezonu. Sweter Jolanty Kwaśniewskiej nie ma sobie równych

Jolanta Kwaśniewska to ikona stylu

Sweter w paski to uniwersalny element garderoby, który można nosić na wiele sposobów. Szczególną popularnością cieszy się na przełomie sezonów. Spójrzcie, jak stylizują go znane Polki.

To jeden z obowiązkowych elementów jesiennej garderoby. Można go nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Nie wychodzi z mody i jest idealny na chłodniejsze dni. Rządzi też w garderobach dojrzałych gwiazd. Nie rozstają się z nim m.in. Jolanta Kwaśniewska czy Beata Ścibakówna.

Sweter w paski pasuje zarówno do jeansów, jak i eleganckich spodni czy spódnic. Na co dzień można go zestawić z trampkami i kurtką jeansową, a na wieczorne wyjście — z satynową spódnicą, butami na obcasie i elegancką torebką. Przyjrzałyśmy się stylizacjom dojrzałych Polek, które udowadniają, że wygoda może iść w parze z modą.

Ulubiony sweter Jolanty Kwaśniewskiej

Jolanta Kwaśniewska nosiła go już w zeszłym roku. Sięgnęła po biały sweter w poziome paski. Zdecydowała się na oversizowy model z grubszym splotem. Uzupełnieniem były skórzane spodnie (to jedna z najmodniejszych opcji na jesień 2024) oraz stylowa apaszka, czyli obowiązkowy element w stylizacjach Jolanty Kwaśniewskiej.

Jolanta Kwaśniewska © Licencjodawca | AKPA

Sweter w paski w codziennych stylizacjach

Sweter w paski zazwyczaj kojarzy się ze stylem marynistycznym. Beata Ścibakówna zarzuciła go na ramiona podczas spaceru po plaży o zachodzie słońca. Wybrała granatowy model, który świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Możesz go zestawić z ciemnymi jeansami i białymi sneakersami. Całość będzie wyglądać świeżo i młodzieżowo. To prosty sposób, by odjąć sobie kilka lat.

Ewa Wachowicz często nosi swetry w paski na co dzień. Jedną z jej ulubionych stylizacji jest połączenie rozpinanego swetra z sukienką, co tworzy wygodną, ale jednocześnie stylową kompozycję.

Dzięki różnorodności barw możesz dobierać do niego różne bazy. Będzie dobrze wyglądać również w towarzystwie różu albo beżu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz czarno-biały wzór, czy zdecydujesz się na kolory, sweter w paski zawsze się obroni.

