Zastąpią mokasyny jesienią? Buty Jolanty Kwaśniewskiej to strzał w dziesiątkę

Jolanta Kwaśniewska to ikona stylu, której dopracowane (w każdym calu!) stylizacje od lat przyciągają uwagę Polek. Podstawą jest tutaj klasyczna elegancja. Jolanta Kwaśniewska zawsze dąży do harmonii i szyku . Często wybiera klasyczne kroje, które podkreślają sylwetkę i nadają stylizacjom ponadczasowy charakter.

W jej szafie znajdziemy m.in. marynarki o dopasowanym fasonie, eleganckie sukienki i dobrze skrojone kostiumy. Wszystko to sprawia, że była pierwsza dama wygląda odpowiednio w każdej sytuacji — od mniej formalnych spotkań po oficjalne wydarzenia.

Wie, jak odjąć sobie lat. Styl Jolanty Kwaśniewskiej to inspiracja dla dojrzałych kobiet

Stylizacje Jolanty Kwaśniewskiej inspirują wiele kobiet. Ostatni zestaw, który składał się z beżowych cygaretek i luźnej bluzki, to idealny wybór dla osób, które cenią sobie elegancję z nutą nowoczesności.

"Wisienką na torcie" były tutaj kremowe baleriny z czarnym noskiem w szpic , które idealnie komponują się z klasycznymi elementami garderoby. Tego typu buty są wygodne i praktyczne, pasują zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. W tym sezonie biją na głowę klasyczne baleriny i mokasyny. Warto się zainspirować!

