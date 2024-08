Stosuje okno żywieniowe. To sekret jej sylwetki

Ewa Wachowicz dołączyła do obsady nowego programu Polsatu. Razem z Mateuszem Gesslerem i Martinem Gimenez Castro będzie odpowiadała za kulinarną część śniadaniówki. Prezenterzy będą skupiać się na najważniejszym posiłku dnia — śniadaniu.

To popularny rodzaj diety polegający na spożywaniu posiłków w określonym odstępie czasu. W pozostałych godzinach należy powstrzymać się od jedzenia. Dopuszcza się jedynie wypijanie bezkalorycznych napojów. Efekt? Niższa masa ciała, lepsze samopoczucie, obniżenie stężenia glukozy i insuliny we krwi.

