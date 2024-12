Stanęła przy choince. Anna Mucha wyglądała obłędnie

Anna Mucha jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Zagrała m.in. w takich produkcjach jak: "Chłopaki nie płaczą", "Młode wilki 1/2", "Och, Karol 2" czy "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3". Jednak znana jest przede wszystkim z serialu "M jak miłość". Jakiś czas temu została również jurorką telewizyjnego show "Czas na Show. Drag Me Out". Poza tym prężnie rozwija swoje social media, a na swoim Instagramie śledzi ją już 1 mln obserwatorów. Tam też ostatnio podzieliła się kadrami z ubierania choinki. Jednak największą uwagę zwraca jej genialna stylizacja.

W tym zestawieniu pierwsze skrzypce zagrał czerwony kardigan. Czerwień to kolor, który idealnie wpisuje się w świąteczną aurę, dlatego nie mogło go zabraknąć. Do tego dobrała ołówkową spódnicę w kratkę w świątecznej mieszance kolorów. "Wisienką na torcie" była opaska do włosów z dużą kokardą. To ona podkręciła całą stylizację i nadała świątecznego charakteru.