Anna Mucha zagościła na kanapach porannego programu "Halo, tu Polsat", w którym pojawiła się razem z partnerem, Jakubem Wonsem. To pierwszy raz, kiedy para pokazała się razem w programie telewizyjnym. Wcześniej widziano ich tylko na tzw. ściankach.

Aktorka postawiła na nowoczesną elegancję. Co to dokładnie oznacza? Podczas wywiadu na kanapie miała na sobie trzyczęściowy garnitur, który już kilka miesięcy temu został okrzyknięty jednym z najgorętszych trendów sezonu jesiennego. Stworzony w beżowym kolorze i uzupełniony kratką, nie potrzebował żadnych innych dodatków.

Anna Mucha podjęła bardzo dobrą decyzję, łącząc go jedynie z czarnym obuwiem na wyższym obcasie, ponieważ dzięki temu jej nogi zostały optycznie wydłużone. Proste włosy i delikatny makijaż pozwoliły natomiast skoncentrować się na modnym looku.

Garnitur w wersji dwu- i trzyczęściowej to najlepszy wybór na jesień 2024. Określany mianem "męskiego looku w kobiecej odsłonie" może być zarówno bardziej dopasowany i podkreślający talię, jak i lekko (a nawet bardziej) oversizowy, jak z szafy męża lub taty.

Uzupełniając go kamizelką, najlepiej taką, która pasuje do zestawu, nie musimy dodawać do niego niczego pod spodem, o ile czujemy się z tym komfortowo. Jeżeli jednak chcemy, warto postawić na koszulę zapiętą na ostatni guzik pod szyją. W przypadku kobiet, które lubią nieco ekstrawagancji w stylizacjach, można także zawiązać krawat.