Wyglądała obłędnie. Ta fryzura to strzał w dziesiątkę

Siwienie to naturalny proces. Oczywiście istnieje wiele trików, by zamaskować pierwsze "siwki", ale od jakiegoś czasu w trendach jest naturalność. Siwe włosy stają się coraz modniejsze, także wśród największych gwiazd.

Wiele z nich decyduje się na pokazanie swojego naturalnego koloru włosów (nie tylko w mediach społecznościowych, ale i na czerwonym dywanie), promując autentyczność i akceptację siebie. Z dumą robią to m.in. Andie MacDowell czy Salma Hayek.

Siwe fale przyciągają uwagę i świetnie korespondują z kolorem oczu aktorki. Podobnego zdania są jej fani. Instagramowy profil Anny Muchy śledzi milion osób. Pod najnowszym postem posypały się komplementy. "Włosy marzenie", "Cudowne siwki", "Piękna jak zawsze" - czytamy w sekcji komentarzy. Według nas takie włosy to strzał w dziesiątkę! Co myślicie o fryzurze Muchy?

