Hit na zmarszczki wokół ust. Zblenduj i nałóż na skórę

Co jeszcze można zrobić, aby wygładzić zmarszczki wokół ust? Wystarczy codziennie wykonać krótki masaż podczas aplikacji ulubionych kosmetyków . To prosty sposób na zachowanie młodego i jędrnego wyglądu skóry. Delikatne ruchy mogą zdziałać cuda - poprawiają krążenie, niwelują obrzęki i drobne zmarszczki.

Możesz także wykonywać ćwiczenia z praktyki jogi twarzy , np. kilkanaście razy zawijając wargi do wnętrza ust. Pamiętaj o regularności! Codzienna, kilkominutowa aktywność przyniesie wymierne rezultaty już po kilku tygodniach.

