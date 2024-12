Jak dbać o siwe włosy? Taki szampon będzie idealny

Z wiekiem zmniejsza się w organizmie człowieka produkcja melaniny, choć u różnych osób objawia się to z różna intensywnością. To właśnie ta substancja odpowiada za wybarwienie skóry, czy włosów. Gdy melaniny zaczyna brakować, czarne, czy rude pasma, zaczynają powoli zmieniać swój kolor na srebrny. U wielu osób ostatecznie stają się całkowicie białe.

Aby skutecznie zadbać o pozbawione melaniny włosy, trzeba dostosować do nich codzienną pielęgnację. Zwłaszcza, że dawne niechęć do siwizny odeszła do lamusa i coraz więcej osób z dumą prezentuje swoje siwe pasma.