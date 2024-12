Wmasuj w skórę raz w tygodniu. Zmarszczki zaczną się wygładzać

Wraz z wiekiem skóra na twarzy staje się mniej jędrna i pojawiają się na niej zmarszczki. Zmniejsza się produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, a skóra zaczyna coraz mocniej podlegać procesowi grawitacji. Po części jest to również kwestia genetyki i ekspresji twarzy.

Marzysz o twarzy jak u nastolatki? Pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji skóry, zdrowej diecie i unikaniu szkodliwych używek - to sposób na zniwelowanie powstałych już niedoskonałości i utrzymywanie pięknej cery przez lata.

Chociaż domowe metody wymagają więcej czasu, warto wdrożyć rutynę pielęgnacyjną, która wpływa na poprawę wyglądu. W walce ze zmarszczkami na czole świetnie sprawdza się roller do twarzy (klasyczny lub elektryczny). Jak należy go używać?

Olej kokosowy może być używany nie tylko w kuchni, ale także w pielęgnacji skóry, szczególnie w walce z oznakami starzenia. To produkt o właściwościach intensywnie nawilżających . Wmasowując kilka kropel oleju kokosowego za pomocą opuszków palców lub kamienia Gua Sha (który często można kupić w zestawie z rollerem do twarzy), można poprawić stan skóry czoła i pozostałych części twarzy. Używanie oleju raz w tygodniu może przynieść widoczną poprawę w kondycji skóry.

