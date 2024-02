HiT wycofany ze szkół. Prof. Wojciech Roszkowski komentuje decyzję ministerstwa

Podręcznikowi zarzucano m.in. stronniczość, a we wrześniu 2022 roku do sądu trafił pozew rodziny, której dziecko zostało poczęte za pomocą metody in vitro przeciwko prof. Roszkowskiemu i wydawnictwu Biały Kruk. Według powodów fragment książki stygmatyzujący dzieci poczęte za pomocą wspomnianej metody narusza dobra osobiste rodzin wychowujących takie dzieci.