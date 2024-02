Zmiany od 1 września. "Nie będzie takiego przedmiotu"

- My zmierzamy w kierunku prac nad programem, który łączyłby w sobie wychowanie obywatelskie, przygotowanie do tych przyszłych decyzji wyborczych, bo już mówimy o młodzieży licealnej, czyli tych 16- 17-latkach. (...) Ich to po prostu bardzo interesuje, jak będzie wyglądał świat, jakie mają wybory, ale też zrozumienie np. podziałów dzisiejszej sceny politycznej czy systemu samorządowego wymaga zrozumienia tej historii najnowszej - wytłumaczyła Nowacka.