Hity z wyprzedaży. Redaktorki WP Kobieta pokazują swoje zdobycze

Redaktorka Oliwia Rybiałek wybiera minimalizm

Jakiś czas temu internet oszalał na punkcie klasycznego stylu Sofie Ricchi. Proste kroje i basicowe kolory to jego kwintesencja. Zafascynowana tym trendem wypatrzyłam w H&M pasiastą, biało-czarną sukienkę bez ramiączek, za to z wycięciem pod biustem. W moim odczuciu ta mini aż krzyczy, że są wakacje i już nie mogą się doczekać, aż założę ją na spacer po plaży. Jednak z zakupem postanowiłam wstrzymać się do wyprzedaży. Regularna ceny wynosiła 129,99 zł, a ja za sukienkę zapłaciłam finalnie 79,99 zł.