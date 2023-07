"Prawdziwy armagedon". Mówią, co wyprawia się podczas wyprzedaży

Letnie wyprzedaże trwają w najlepsze. To najlepszy czas, by zapolować na odzieżowe perełki i zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jest jednak pewna grupa, która chce, by przeceny jak najszybciej się skończyły. Mowa oczywiście o sprzedawcach, niejednokrotnie pracujących wtedy od świtu do zmroku w – delikatnie rzecz ujmując – trudnych warunkach i nieprzyjemnej atmosferze. Z czym muszą się mierzyć? Z klientami, którzy widząc hasło "wyprzedaż", zupełnie tracą głowę.