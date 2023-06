Wakacyjny niezbędnik. Z tymi produktami nie rozstaniesz się przez całe lato

Dla wielu osób perfumy są po prostu zbyt ciężkie na lato. W takim wypadku najlepszą alternatywą są zapachowe mgiełki do ciała – znacznie lżejsze, jednak co za tym idzie, również mniej trwałe. Wśród poleceń nie mogło zabraknąć tej od Ziaji z serii GdanSkin. Gdy poczułam ją na koleżance, od razu wiedziałam, że muszę ją mieć. Zapach wbrew opisowi nie jest morski, ale za to niezwykle intrygujący i niepodobny to żadnego innego, z którym miałam do tej pory styczność.