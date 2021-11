Hogging. TikTokerka przerwała milczenie na temat wyśmiewania i wykorzystywania kobiet z nadwagą

TikTokerka ma dość

Megan Mapes to ciałopozytywna aktywistka plus size. Ostatnio nagrała wideo, na temat hoggingu, które stało się bardzo popularne w sieci i oburzyło wielu jej obserwatorów. Filmik został obejrzany ponad 1,5 mln razy. Kobieta wyjaśniła w nim, czym jest hogging i z jakich pobudek mężczyźni go praktykują.