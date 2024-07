Holender ocenił Roxie. Nie gryzł się w język

Ruben Reacts to kanał, na którym pewien mężczyzna bierze na tapet wokalistów występujących na Eurowizjach. Nic więc dziwnego, że postanowił przeanalizować również twórczość Roksany Węgiel. Już po kilku dźwiękach jednego z jej największych przebojów udało mu się dojść do konkretnych wniosków, którym podzielił się w jednym ze swoich filmików na YouTube . Powiedział wprost, co myśli o polskiej wokalistce.

Rok 2018 r. z całą pewnością można zaliczyć do najbardziej przełomowych w jej karierze. To właśnie wtedy zaledwie 13-letnia Roksana Węgiel wygrała pierwszą polską edycję programu "The Voice Kids", a kilka miesięcy później zdeklasowała konkurencję na Eurowizji Junior. Utwór "Anyone I Want To Be" zresztą do dziś uznawany jest za jeden z jej największych hitów.