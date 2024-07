Włożyła czerwoną mini. To najmodniejszy kolor tego sezonu

Roksana Węgiel coraz częściej udowadnia, że moda nie jest jej obca. Wokalistka pokazuje się w odważnych stylizacjach, które wpisują się w obowiązujące trendy. Niedawno zapozowała w plisowanej spódniczce w stylu tenisistek. To jeden z najmodniejszych modeli tego sezonu.

W przerwie pomiędzy nagraniami do nowej płyty wybrała się na zasłużone wakacje, o czym poinformowała na swoim Instagramie. Obecnie przebywa w Alicante, jednym z najpiękniejszych hiszpańskich miast. Z tej okazji opublikowała zdjęcie na Instagramie, które zdobyło prawie 40 tys. polubień.

Artystka zaprezentowała się w obcisłej i soczyście czerwonej sukience bez ramiączek, która sięgała jej do połowy uda. To jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Ten odcień pasuje zarówno blondynkom o jasnej cerze, jak i brunetkom o oliwkowej karnacji.

To właśnie sukienka grała tu główną rolę. Wokalistka dobrała do niej niewielką torebkę na łańcuszku oraz drobny, kryształowy naszyjnik . Stylizacja spotkała się z uznaniem wśród fanów. "Prześlicznie wyglądasz", "Rewelacja", "Ale ci czerwony pasuje!" - czytamy wśród komentarzy.

