Wspomniała dzieciństwo. Powiedziała, czego nie słyszała od mamy

Roksana Węgiel należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd młodego pokolenia. Piosenkarka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów, dba o to, aby mieć stały kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. A internautów, którzy czekają na wieści od Węgiel, jest naprawdę dużo. Na samym Instagramie wokalistkę obserwuje 1,5 mln osób!

Artystka, mimo otwartości, pilnuje, aby niektóre sfery jej życia pozostały prywatnymi. Ostatnio jednak odniosła się do dzieciństwa i tego, jak do rosnącej muzycznej pasji podchodzili jej rodzice.

Roksana Węgiel od wczesnych lat wykazywała zainteresowanie muzyką i śpiewem. Jak wspomniała w rozmowie z reporterką "Party", mama miała dość nietypowe podejście do tego, jak sobie radzi.

Jak podkreśliła, jest wdzięczna mamie za takie zachowanie. Nie rozumie z kolei rodziców, którzy zmuszają dzieci do czynności, których te nie czują.

