Homofobia w Polsce. Marka stworzyła wyjątkową kampanię. "Miłość zwycięży"

"Jaką miłość lubimy najbardziej? Każdą prawdziwą. A czego nie lubimy? Zasad społecznych oraz prawnych, które zakłamują, upupiają, krzywdzą, dyskryminują, marginalizują" – komunikują autorki polskiej marki RISK made in Warsaw w zapowiedzi najnowszej kolekcji. Marka zwraca uwagę na to, że zaledwie w 6 państwach Unii Europejskiej parom jednopłciowym odmawia się prawa do zawarcia małżeństwa. Polska jest jednym z nich.