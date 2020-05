Ranking ILGA Europe. Polska najbardziej homofobicznym krajem w UE. Michał Piróg: "Nienawidzimy siebie samych"

Ranking Ilga Europe – "wygrana" Polski

– Skala przemocy wobec osób LGBTI w Polsce jest porażająca. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPH wspólnie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW aż 70 proc. osób LGBTI żyjących w Polsce doznało przemocy. Co na to obecny rząd? Dolewa oliwy do ognia opierając trwającą obecnie kampanię wyborczą do Europarlamentu na homofobicznych hasłach – komentuje wynik Polski Mirosława Makuchowska z KPH.

Michał Piróg o miejscu Polski w rankingu ILGA Europe

Artysta, który otwarcie mówi o swoim homoseksualizmie, kończy słowami, że "cały ten jad nie odbierze mu godności". A to z tego względu, że wie, kim jest i żal mu tych, którzy nie czują tego, co on. Co to jest? "Szczęście, duma i świadomość, że szanuję siebie".