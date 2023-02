Honey I’m Home — nowa kolekcja od Hibou

— Ta kolekcja jest dla mnie wyrazem tego, co lubię najbardziej w grudniowo-zimowym czasie — mówi Katarzyna Kander-Wojnicka, założycielka marki Hibou. — To powrót do domu, gdy zakładamy przyjemne dla ciała ubrania. Potem wystarczy już tylko wziąć kieliszek wina do ręki i spędzić wieczór z ukochanym — podkreśla.