Samodbałość. Paweł Góral sam jeździ na wakacje. "Z nikim na nic nie muszę się umawiać, ani do nikogo dostosowywać"

Bądź swoim przyjacielem zwłaszcza w tych trudnych momentach, obejmij się rękami, pocałuj w ramiona i powiedz sobie: "Jestem przy tobie, nie dzieje się tak, jakbyś chciał, ale damy sobie radę". Z drugiej strony, nie powinniśmy naginać miłości do siebie do jakichś skrajnych sytuacji, bo w rozwoju duchowym możemy przez to wrócić do punktu wyjścia. W dzisiejszych czasach pracoholizm jest passe, w tym znaczeniu, kiedy ciągle ktoś narzeka, że ma nawał pracy, ale są też osoby, które własne lenistwo tłumaczą miłością do siebie. Myślę, że nicnierobienie i tłumaczenie tego jako self love, to oszukiwanie siebie. My doskonale wyczuwamy, kiedy leżenie na kanapie trzeci dzień z rzędu jest z lenistwa, a kiedy z miłości do siebie. Oczywiście wykluczam tu depresję, bo to osobny, trudny temat i z pewnością sytuacja wymagająca wsparcia i pomocy.