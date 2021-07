"Żona wylała mi na głowę wiadro pomyj". Bolesne rozwody z orzekaniem o winie

Gwiazda estrady stara się uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie męża. Ostatnia rozprawa, która odbyła się pod koniec czerwca, trwała 5 godzin. "Usłyszałam od niego, że pięknie śpiewam i jestem zdolną wokalistką. I że dobrze gotowałam, chociaż do wszystkiego dodaję masło. Ale wymyślił! Mówił, że na kostkę masła kładę kawałek łososia i do piekarnika. Co za bzdura! Kostkę masła, o matko! Mówił, że tak go karmiłam, a przecież on powinien jeść dietetycznie" – wyznała Rodowicz w rozmowie z "Twoim Imperium" tuż po rozprawie. Dodając: – Strasznie maglowała mnie prawniczka męża, żeby wykazać, że jestem w dobrej sytuacji finansowej.