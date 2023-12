Horoskop dzienny – 10 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, niedziela 10.12.2023

Wenus w opozycji do Jowisza zachęca do odpoczynku i nieprzejmowania się absolutnie niczym poza swoją przyjemnością i ogólnie pojętym dobrostanem. W niedzielę nie warto podejmować się żadnych nowych działań, lepiej odłożyć to na później. Gwiazdy zalecają dużo odpoczynku i relaksu, dobre jedzenie i… brak zmartwień. Po co psuć sobie wolny dzień nieprzyjemnymi myślami?